ilNotiziarioInd : Lombardia, lettera di Fontana al Governo: “Tenere ristoranti e locali aperti fino alle 22” - TommasoJ_ : RT @LorenaLVilla: Rimase invece lettera morta, nonostante la richiesta di regioni Lombardia e Veneto, anche la parte più interessante della… - Corriere : Il governatore della Lombardia Attilio Fontana scrive una lettera al governo e lancia l'appello: «Ristoranti aperti… - an12frnc : RT @TgLa7: #Covid: Lombardia chiede apertura ristoranti fino alle 22. Presidente Fontana e assessore Guidesi inviano lettera a governo - giornaleradiofm : Lombardia chiede apertura ristoranti fino alle 22: (ANSA) - MILANO, 05 FEB - Il governatore Attilio Fontana e l'ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia lettera

trascorsa meno di una settimana da quando laè passata dalla zona arancione alla zona gialla , ma il governatore Attilio Fontana già ... Guido Guidesi , ha inviato unaformale al ......40 "chiede apertura ristoranti fino alle 22 " Il governatore Attilio Fontana e l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno inviato unaformale al governo ...La Lombardia chiede al governo di lasciare i ristoranti aperti fino alle 22. Milano - Il governatore Attilio Fontana: “È importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto ...Per i vertici della Regione è "importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto" ...