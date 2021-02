Lombardia, Fontana scrive al governo: “Aprire i ristoranti fino alle 22”. La Regione è gialla da lunedì e lui vuole già cambiare le regole (Di venerdì 5 febbraio 2021) È trascorsa meno di una settimana da quando la Lombardia è passata dalla zona arancione alla zona gialla, ma il governatore Attilio Fontana già chiede di più: insieme all’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha inviato una lettera formale al governo per consentire a bar e ristoranti di fare servizio al tavolo fino alle 22. È “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto”, fanno sapere i due, vista la “situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”. Il Pirellone vuole quindi riscrivere le regole delle fasce di rischio, in vigore da novembre e basate su due pilastri: servizio al tavolo fino alle 18 in zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È trascorsa meno di una settimana da quando laè passata dalla zona arancione alla zona, ma il governatore Attiliogià chiede di più: insieme all’assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha inviato una lettera formale alper consentire a bar edi fare servizio al tavolo22. È “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto”, fanno sapere i due, vista la “situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”. Il Pirellonequindi rire ledelle fasce di rischio, in vigore da novembre e basate su due pilastri: servizio al tavolo18 in zona ...

