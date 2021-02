L’Oklahoma promuove il turismo locale con la caccia a Bigfoot

Leggi su viagginews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’America lancia la stagione dellaal Big Foot in Oklahoma per incentivare il. E gli americani impazziscono di gioia! Come fare per incentivare ilil più possibile in un momento storico difficile come questo che stiamo vivendo? Con laal. Il comparto turistico e il settore dei viaggi è messo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com