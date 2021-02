“Lo trovo macabro ” Annamaria Franzoni torna in tribunale a 18 anni dalla scomparsa del figlio Samuele I dettagli

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non si può dimenticare il delitto di Cogne, non si può per la terribile storia accaduta in quella villetta tra i monti dove una madre,, il 30 gennaio 2002 ha ucciso senza pietà il suo stessolettodi appena 3con 17 colpi alla testa con un oggetto pesante, mai trovato. Anche se la donna si è sempre professata innocente rifiutando di sottoporsi a perizia psichiatrica, è stata condannata nel 2004 e ha ormai scontato la sua pena a 16di reclusione ridotti a 13 dall’indulto. Dal 2014 gode del regime di semilibertà e vive sull’appennino bolognese con la sua famiglia, ovvero l’altroDavide che all’epoca dei fatti aveva 7, il marito Stefano che le è sempre rimasto accanto e Gioele, avuto nel ...