Lo Stato Sociale, cinque dischi per il nuovo progetto musicale : «solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo Stato Sociale torna con una nuova, incredibile, sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un’operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realta? unica nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalita? e alle idee artistiche individuali: «solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio». Dopo l’eccellente esordio di Bebo, il passaggio di testimone va a Checco, autore delle cinque tracce in uscita oggi, 5 febbraio, via Garrincha dischi/Island Record. Un disco concepito come «un viaggio circolare in Interrail che parte da una costa e finisce ai confini dell’Universo (…) uno ... Leggi su domanipress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lotorna con una nuova, incredibile, sfida: 5per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un’operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realta? unica nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalita? e alle idee artistiche individuali: «noie lo, era». Dopo l’eccellente esordio di Bebo, il passaggio di testimone va a Checco, autore delletracce in uscita oggi, 5 febbraio, via Garrincha/Island Record. Un disco concepito come «un viaggio circolare in Interrail che parte da una costa e finisce ai confini dell’Universo (…) uno ...

