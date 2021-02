Lo sfogo di Zidane: «Chiedo rispetto. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla vigilia di Huesca-Real Madrid, il tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane, si è lasciato andare ad uno sfogo per le critiche ricevute nelle ultime settimane e per le voci su un suo possibile esonero. In conferenza stampa, ha dichiarato: “Meritiamo di continuare a lottare. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga. Combattiamo. L’anno scorso, non dieci anni fa, abbiamo vinto la Liga. Mi fanno ridere certe domande. Noi dobbiamo cambiare, sì. Chiedo solo un po’ di rispetto. Mi fate ridere… Ma non succede niente. Dite tante cose. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle”. Zidane ha aggiunto: “Un giorno sono dentro, un altro fuori, poi un po’ dentro, ma se pareggiamo di nuovo fuori… L’intera rosa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla vigilia di Huesca-Real Madrid, il tecnico dei Blancos, Zinedine, si è lasciato andare ad unoper le critiche ricevute nelle ultime settimane e per le voci su un suo possibile esonero. In conferenza stampa, ha dichiarato: “Meritiamo di continuare a lottare. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga. Combattiamo. L’anno scorso, non dieci anni fa, abbiamo vinto la Liga. Mi fanno ridere certe domande. Noi dobbiamo cambiare, sì.solo un po’ di. Mi fate ridere… Ma non succede niente. Dite tante cose.in, nonsp”.ha aggiunto: “Un giorno sono dentro, un altro fuori, poi un po’ dentro, ma se pareggiamo di nuovo fuori… L’intera rosa ...

napolista : Lo sfogo di #Zidane: «Chiedo rispetto. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle» In conferenza stampa… - _SiGonfiaLaRete : #RealMadrid, lo sfogo di #Zidane in conferenza: 'Merito rispetto! Se volete che vada via ditemelo in faccia' - LukeRedblack : RT @FrancescoOrdine: In Spagna Zinedine Zidane: “ditemi in faccia ti vogliamo cambiare, non alle spalle”. Mi ricorda molto da vicino lo sfo… - FrancescoOrdine : In Spagna Zinedine Zidane: “ditemi in faccia ti vogliamo cambiare, non alle spalle”. Mi ricorda molto da vicino lo sfogo di Rino Gattuso - sportli26181512 : Bufera Real, Zidane: 'Ditemelo in faccia se volete che vada via': 'Un giorno sono dentro, un altro fuori, poi un po… -