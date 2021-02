Lo sci riparte ma solo nelle regioni gialle. Alto Adige da lunedì in lockdown (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal Cts via libera alla riapertura delle stazioni sciistiche in funzione dal 15 febbraio nella fascia gialla Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal Cts via libera alla riapertura delle stazioni sciistiche in funzione dal 15 febbraio nella fascia gialla

