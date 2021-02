“Lo facciamo insieme?”. Alla domanda di Tommaso Zorzi, Dayane Mello risponde ‘sì’. Sorpresa da lacrime al GF Vip (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati due giorni dAlla morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dAlla tragica notizia, si sono stretti intorno Alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Sostegno anche fuori dAlla casa del Grande Fratello Vip, con l’affetto di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Mario Ermito e Carlotta Dell’Isola, tutti vicini a Dayane e Alla sua famiglia in questo momento di dolore. Ma anche dai fan, che le hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati due giorni dmorte di Lucas, il fratello di, la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dtragica notizia, si sono stretti intornoconcorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Sostegno anche fuori dcasa del Grande Fratello Vip, con l’affetto di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Mario Ermito e Carlotta Dell’Isola, tutti vicini asua famiglia in questo momento di dolore. Ma anche dai fan, che le hanno ...

zazoomblog : “Lo facciamo insieme?”. Alla domanda di Tommaso Zorzi Dayane Mello risponde ‘sì’. Sorpresa da lacrime al GF Vip -… - MafaldaRezza96 : RT @carolin05107782: R: faccio un tuor in tutte le città (quando uscirà) D: dobbiamo R: lo facciamo insieme? D: si ovvio ?????? #rosmello… - commen_ting : RT @nagioia08: Rosalinda: io come minimo devo fare un raduno per ogni città (per ringraziare fan e aerei) Dayane: lo dobbiamo fare Rosalind… - Lilliflo : RT @ornella_minafra: Se lo facciamo tutti insieme, amici cari, riesce meglio. Proviamoci ?? - lukemysun : @LoveMikeGCliff NO OKAY IDEA FACCIAMO LE ZITELLE INSIEME -