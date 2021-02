Liverpool, lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bella iniziativa del Liverpool sul fronte della lotta al coronavirus. Lo stadio di Anfield, infatti, diventerà a breve un centro di vaccinazione anti-Covid19 e si aggiungerà a una fitta rete di servizi nella città. A comunicarlo il club dei Reds con una nota ufficiale: “Anfield si unirà alla lista crescente di luoghi di vaccinazione COVID-19 a Liverpool da questo fine settimana. Lo stadio di casa dei Reds diventerà l’ultimo sito guidato dai GP della città, aggiungendosi a una rete di servizi di vaccinazione nel cuore delle comunità locali. Agendo come estensione dei centri di vaccinazione locali già operativi, Anfield inizierà ad accogliere i pazienti ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bella iniziativa delsul fronte della lotta al coronavirus. Lodi, infatti,a breve undianti-Covid19 e si aggiungerà a una fitta rete di servizi nella città. A comunicarlo il club dei Reds con una nota ufficiale: “si unirà alla lista crescente di luoghi diCOVID-19 ada questo fine settimana. Lodi casa dei Redsl’ultimo sito guidato dai GP della città, aggiungendosi a una rete di servizi dinel cuore delle comunità locali. Agendo come estensione dei centri dilocali già operativi,inizierà ad accogliere i pazienti ...

zazoomblog : Liverpool lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione - #Liverpool #stadio #Anfield #diventerà - Pierlun : RT @sportface2016: #Liverpool, bella iniziativa: lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione anti #Covid19 - sportface2016 : #Liverpool, bella iniziativa: lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione anti #Covid19 - sportli26181512 : Il City che vola fa tremare anche Anfield: ora casa Liverpool è terra di conquista: Il City che vola fa tremare anc… - Guido_Cimurro : @forumJuventus Se il Liverpool avesse offerto 57 mil per Demiral, Paratici gli avrebbe dato anche 15 seggiolini del… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool stadio Liverpool, Anfield diventa un centro per i vaccini: il comunicato

IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL Salah Mané (getty images) 'Anfield si unirà alla lista crescente di luoghi di vaccinazione COVID - 19 a Liverpool da questo fine settimana. Lo stadio di casa dei Reds ...

Coronavirus, a rischio l'ottavo di Champions League Lipsia - Liverpool

... quando dovrebbe giocarsi il match Lipsia - Liverpool. Il Coronavirus attualmente non mette a ... La Lazio invece affronterà il 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma il Bayern Monaco mentre il ritorno ...

Liverpool, lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione Sportface.it Liverpool, lo stadio di Anfield diventerà un centro per la vaccinazione

Bella iniziativa del Liverpool sul fronte della lotta al coronavirus. Lo stadio di Anfield, infatti, diventerà a breve un centro di vaccinazione anti-Covid19 e si aggiungerà a una fitta rete di serviz ...

Coronavirus, Premier League in prima linea: l’iniziativa del Liverpool

Lodevole iniziativa del Liverpool in Premier League per tracciare e contrastare la diffusione del Coronavirus. Anfield sarà un centro per le vaccinazioni contro il Coronavirus: e ...

IL COMUNICATO DELSalah Mané (getty images) 'Anfield si unirà alla lista crescente di luoghi di vaccinazione COVID - 19 ada questo fine settimana. Lodi casa dei Reds ...... quando dovrebbe giocarsi il match Lipsia -. Il Coronavirus attualmente non mette a ... La Lazio invece affronterà il 23 febbraio alloOlimpico di Roma il Bayern Monaco mentre il ritorno ...Bella iniziativa del Liverpool sul fronte della lotta al coronavirus. Lo stadio di Anfield, infatti, diventerà a breve un centro di vaccinazione anti-Covid19 e si aggiungerà a una fitta rete di serviz ...Lodevole iniziativa del Liverpool in Premier League per tracciare e contrastare la diffusione del Coronavirus. Anfield sarà un centro per le vaccinazioni contro il Coronavirus: e ...