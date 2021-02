LIVE Prada Cup DIRETTA: è battaglia sui foil. Ainslie avvisa Luna Rossa: “Abbiamo sviluppato Ineos” (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JAMES SPITHILL: “ORA Luna Rossa ‘ PIU’ FORTE, VOGLIAMO VENDICARCI DEGLI INGLESI” BEN Ainslie avvisa Luna Rossa: “CI SIAMO SVILUPPATI TANTO GRAZIE AD UNA SETTIMANA IN PIU’ “ VIDEO: L’IMPORTANZA DELLE DIMENSIONI DEI foil. DIFFERENZA TRA Luna Rossa, Ineos E NEW ZEALAND Luna Rossa PROVA UN NUOVO FIOCCO E DESTA UNA OTTIMA SENSAZIONE IN VELOCITA’ PURA: L’ANALISI TUTTE LE DIFFERENZE TRA Luna Rossa E Ineos: TIMONIERI, TATTICO, GRINDING E…BUDGET COME SI STA ALLENANDO Luna Rossa? TRA PROVE DI PARTENZA, VIRATE E NUOVE VELE CHI ENTRERA’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJAMES SPITHILL: “ORA‘ PIU’ FORTE, VOGLIAMO VENDICARCI DEGLI INGLESI” BEN: “CI SIAMO SVILUPPATI TANTO GRAZIE AD UNA SETTIMANA IN PIU’ “ VIDEO: L’IMPORTANZA DELLE DIMENSIONI DEI. DIFFERENZA TRAE NEW ZEALANDPROVA UN NUOVO FIOCCO E DESTA UNA OTTIMA SENSAZIONE IN VELOCITA’ PURA: L’ANALISI TUTTE LE DIFFERENZE TRA: TIMONIERI, TATTICO, GRINDING E…BUDGET COME SI STA ALLENANDO? TRA PROVE DI PARTENZA, VIRATE E NUOVE VELE CHI ENTRERA’ ...

