LIVE – Lecce-Ascoli 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Lecce-Ascoli, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono assolutamente ritrovare i tre punti per restare in zona playoff; i marchigiani, dal canto loro, sperano di dare continuità ai risultati dopo la vittoria contro il Brescia che ha consentito loro di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Calcio d'inizio alle ore 21:00 di venerdì 5 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Lecce: Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta; Hjulmand, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda Ascoli: Leali; D'Orazio, ...

