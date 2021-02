LIVE – Juventus-Roma, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo si prepara ad affrontare la Roma nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma sabato 6 febbraio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Nella giornata odierna di venerdì 5 febbraio il tecnico bianconero parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 14:45 – “Dopo la sconfitta contro l’Inter siamo ripartiti, abbiamo alzato il primo trofeo e abbiamo cambiato marcia. Chiellini aiuta tantissimo sull’aspetto mentale, è abituato a vincere e sa cosa vuol dire raggiungere le vittorie con il sacrifico. La ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladi Andreasi prepara ad affrontare lanel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma sabato 6 febbraio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Nella giornata odierna di venerdì 5 febbraio il tecnico bianconero parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA14:45 – “Dopo la sconfitta contro l’Inter siamo ripartiti, abbiamo alzato il primo trofeo e abbiamo cambiato marcia. Chiellini aiuta tantissimo sull’aspetto mentale, è abituato a vincere e sa cosa vuol dire raggiungere le vittorie con il sacrifico. La ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - sportli26181512 : LIVE, Pirlo in conferenza: 'La Roma gioca un gran #calcio, ma siamo cambiati dall'andata': LIVE, Pirlo in conferenz… - Navyavegi : @IndinewsO C Juventus @IndinewsO @godsowntalk @coolkishore59 @amiDayalOjha @gurgaon_rangers @ramprasad43… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus Juventus, la top 11 dei nati il 5 febbraio: facciamo la formazione

Juventus, oltre a CR7 che oggi festeggia 36 anni, sono tanti i giocatori che nascono in questo giorno. Proviamo a fare una formazione: Cristiano Ronaldo, Juventus @Getty Juventus, il campione portoghese compie 36 anni, ma nonostante non sia più un ragazzino continua ad essere uno dei migliori attaccanti al mondo. Con il continuo impegno in allenamento ...

Calciomercato Juventus, futuro Morata: così ha deciso la dirigenza

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Alvaro Morata? La società sta valutando di mantenere l'accordo originario, i dettagli: Alvaro Morata, Juventus @Getty Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Alvaro Morata? I bianconeri valutano di rimanere coerenti all'accordo originale: cioè quello di un altro prestito, per la prossima ...

Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com LIVE, Pirlo in conferenza: “La Roma gioca un gran calcio. CR7 un eroe, Dybala ancora out”

LIVE, Pirlo in conferenza: “La Roma gioca un gran calcio. CR7 un eroe, Dybala ancora out” Le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma continua a leggere su La Gazz ...

LIVE – Juventus-Roma, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Juventus-Roma, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021 ...

, oltre a CR7 che oggi festeggia 36 anni, sono tanti i giocatori che nascono in questo giorno. Proviamo a fare una formazione: Cristiano Ronaldo,@Getty, il campione portoghese compie 36 anni, ma nonostante non sia più un ragazzino continua ad essere uno dei migliori attaccanti al mondo. Con il continuo impegno in allenamento ...Calciomercato, quale sarà il futuro di Alvaro Morata? La società sta valutando di mantenere l'accordo originario, i dettagli: Alvaro Morata,@Getty Calciomercato, quale sarà il futuro di Alvaro Morata? I bianconeri valutano di rimanere coerenti all'accordo originale: cioè quello di un altro prestito, per la prossima ...LIVE, Pirlo in conferenza: “La Roma gioca un gran calcio. CR7 un eroe, Dybala ancora out” Le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma continua a leggere su La Gazz ...La diretta live della conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Juventus-Roma, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021 ...