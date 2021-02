LIVE Fiorentina-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: obiettivo sorpasso per gli uomini di Conte (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Fiorentina-Inter match della Serie A Tim 2020-21, Conte cerca la vittoria in trasferta contro la squadra di Prandelli. Tanti problemi di formazione per Prandelli: oltre agli squalificati Castrovilli e Milenkovic, è in forte dubbio anche Ribery. Al suo posto dovrebbe toccare a Callejon. A centrocampo potrebbe tornare titolare Pulgar (l’alternativa è l’ex Borja Valero), mentre in difesa ci saranno sicuramente Martinez Quarta e Igor assieme al capitano Pezzella. Solite mezzala Bonaventura ormai titolare fisso, mentre a destra Caceres è in vantaggio su Venuti e sul neo acquisto Malcuit. Possibile qualche cambio per l’Inter, che ha affrontato la ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch dellaA Tim 2020-21,cerca la vittoria in trasferta contro la squadra di Prandelli. Tanti problemi di formazione per Prandelli: oltre agli squalificati Castrovilli e Milenkovic, è in forte dubbio anche Ribery. Al suo posto dovrebbe toccare a Callejon. A centrocampo potrebbe tornare titolare Pulgar (l’alternativa è l’ex Borja Valero), mentre in difesa ci saranno sicuramente Martinez Quarta e Igor assieme al capitano Pezzella. Solite mezzala Bonaventura ormai titolare fisso, mentre a destra Caceres è in vantaggio su Venuti e sul neo acquisto Malcuit. Possibile qualche cambio per l’, che ha affrontato la ...

