LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria in solitaria per Tim Wellens! Grande lavoro di Gilbert e Oldani

16.32 Ecco la top ten di giornata: 1 WELLENS Tim Lotto Soudal 14 20 3:28:02 2 THEUNS Edward Trek – Segafredo 5 12 0:37 3 WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel Start-Up Nation 3 7 ,, 4 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 5 ,, 5 Gilbert Philippe Lotto Soudal 4 ,, 6 BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM 3 ,, 7 STEWART Jake Groupama – FDJ 2 ,, 8 POLITT Nils BORA – hansgrohe 1 ,, 9 GOGL Michael Team Qhubeka ASSOS ,, 10 KWIATKOWSKI Micha? INEOS Grenadiers ,, 16.30 Terzo posto di tappa per Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation). 16.27 Tim Wellens conquista anche la maglia di leader della classifica generale. 16.25 Edward Theuns (Trek-Segafredo) chiude al secondo posto 'vincendo' la volata degli inseguitori giunti a ben 36? da Wellens. 16.24 E grandissimo lavoro da parte dei ...

