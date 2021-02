LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | trappola francese da arginare

(Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita Buonasera, e benvenuti alladi, match valevo per la ventiquattresima giornata dell’2020-2021. Trasfertaper un’Armani Exchange che sogna in grande in campo europeo e che con un successo agguanterebbe addirittura il secondo posto insieme al CSKA Mosca. Unache è reduce da sei vittorie consecutive in campo europeo, con un mese di gennaio perfetto per la squadra di Messina. Successi che hanno dato una certa consapevolezza alla formazione milanese, che comincia anche a sognare in grande. L’è quattordicesima con un record di 9-14, ma è una ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Asvel

OA Sport

...ROSSA MTS BELGRADO - LDLCVILLEURBANNE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Stella Rossa -Eurolega - 23a giornata 20:30 - 22:45* * *......50 - 22:05RIVIVI- VALENCIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket- Valencia Eurolega - 21a giornata 20:30 - 22:45Eurolega ...Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, match valevo per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Trasferta francese per un’Armani Exchange che ...Oggi, venerdì 5 febbraio, all'Astroballe andrà in scena il match tra ASVEL Villeurbanne e Olimpia Milano, valido per la ventiquattresima giornata dell'Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire ...