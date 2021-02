LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 43-51, Eurolega basket in DIRETTA: i milanesi provano l’allungo (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-56 ROOOOOOLL! TRIPLAAAAAA! 52-53 Bako perfetto dalla lunetta. 50-53 Tripla di Howard. 47-53 Due liberi di Hines. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 47-51 Altri due di Yabusele. Timeout di Messina. 45-51 Yabusele arriva al ferro e segna il -6. 43-51 Bel canestro di LeDay dentro l’area. 41-49 Facile appoggio al vetro di Fall. 39-49 Splendid canestro di Shields. 39-47 PUNTEEEER! TRIPLAAAAA! 37-44 Jumper dalla media di LeDay. 37-42 Due liberi di Punter ad aprire il terzo quarto. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano chiude avanti il primo tempo. Dieci punti per LeDay e Shields. Dall’altra parte Yabusele in doppia cifra. 37-40 Jumper dall’angolo di LeDay. 44 secondi alla fine. 35-38 Sottomano di Hines. 35-36 Sottomano vincente di Cole. Timeout Milano. 33-36 Dentro il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-56 ROOOOOOLL! TRIPLAAAAAA! 52-53 Bako perfetto dalla lunetta. 50-53 Tripla di Howard. 47-53 Due liberi di Hines. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 47-51 Altri due di Yabusele. Timeout di Messina. 45-51 Yabusele arriva al ferro e segna il -6. 43-51 Bel canestro di LeDay dentro l’area. 41-49 Facile appoggio al vetro di Fall. 39-49 Splendid canestro di Shields. 39-47 PUNTEEEER! TRIPLAAAAA! 37-44 Jumper dalla media di LeDay. 37-42 Due liberi di Punter ad aprire il terzo quarto. FINISCE IL SECONDO QUARTO!chiude avanti il primo tempo. Dieci punti per LeDay e Shields. Dall’altra parte Yabusele in doppia cifra. 37-40 Jumper dall’angolo di LeDay. 44 secondi alla fine. 35-38 Sottomano di Hines. 35-36 Sottomano vincente di Cole. Timeout. 33-36 Dentro il ...

