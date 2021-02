Little Big Women, la recensione: la forza delle donne nel film taiwanese campione d'incassi (Di venerdì 5 febbraio 2021) La recensione di Little Big Women: cinque donne devono affrontare l'improvvisa morte di un padre/marito assente da diversi anni, mentre, ognuna di loro, combatte una propria personale battaglia. Dopo averne annunciato a gennaio l'acquisizione dei diritti cinematografici, Netflix rende disponibile in esclusiva streaming mondiale sulla sua piattaforma Big Little Women, pellicola campione di incassi a Taiwan nel 2020. Il film, affermatosi in patria come un vero e proprio successo al botteghino, rappresenta l'esordio alla regia di un lungometraggio per Joseph Chen-Chieh Hsu e può contare su numerosi talenti del cinema mandarino. Prima fra tutti la veterana Shu-Fang Chen (Grace Chen), premiata come miglior attrice protagonista alla 57esima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) LadiBig: cinquedevono affrontare l'improvvisa morte di un padre/marito assente da diversi anni, mentre, ognuna di loro, combatte una propria personale battaglia. Dopo averne annunciato a gennaio l'acquisizione dei diritti cinematografici, Netflix rende disponibile in esclusiva streaming mondiale sulla sua piattaforma Big, pellicoladia Taiwan nel 2020. Il, affermatosi in patria come un vero e proprio successo al botteghino, rappresenta l'esordio alla regia di un lungometraggio per Joseph Chen-Chieh Hsu e può contare su numerosi talenti del cinema mandarino. Prima fra tutti la veterana Shu-Fang Chen (Grace Chen), premiata come miglior attrice protagonista alla 57esima ...

