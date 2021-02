L’isola dei famosi 2021, slitta il debutto della nuova stagione? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il debutto dell'Isola dei famosi 2021 sarebbe stato rimandato per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano su Rai1. L'Isola dei famosi 2021 avrebbe rimandato il debutto della nuova stagione. Secondo le indiscrezioni pubblicate da TVBlog il reality non dovrebbe quindi andare in onda con la prima puntata l'8 marzo, ma avrebbe ritardato la partenza di qualche giorno per non scontrarsi con Il Commissario Montalbano su Rai1. Il reality sarebbe dovuto inizialmente partire l'8 marzo, il lunedì successivo alla prevista finale del Grande Fratello Vip 5. Secondo le indiscrezioni di TVBlog, Mediaset sta pensando di cambiare la data d'inizio del programma, questo perchè il secondo lunedì di febbraio il reality rischia di scontrarsi con Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildell'Isola deisarebbe stato rimandato per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano su Rai1. L'Isola deiavrebbe rimandato il. Secondo le indiscrezioni pubblicate da TVBlog il reality non dovrebbe quindi andare in onda con la prima puntata l'8 marzo, ma avrebbe ritardato la partenza di qualche giorno per non scontrarsi con Il Commissario Montalbano su Rai1. Il reality sarebbe dovuto inizialmente partire l'8 marzo, il lunedì successivo alla prevista finale del Grande Fratello Vip 5. Secondo le indiscrezioni di TVBlog, Mediaset sta pensando di cambiare la data d'inizio del programma, questo perchè il secondo lunedì di febbraio il reality rischia di scontrarsi con Il ...

