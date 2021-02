Lione-Strasbourg sabato 6 febbraio | ore 19 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Garcia senza Denayer | ospiti senza Sels e Mothiba

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo incontro in programma in questodi Ligue 1, con ildiimpegnato nella sfida interna contro lo Strasburgo valevole per la ventiquattresima giornata. Un guizzo dell’ex Milan Pacquetà permette all’OL di sbancare Dijon e portarsi via tre punti fondamentali nella lotta al titolo. Secondo gol stagionale per il brasiliano, che sta vivendo una stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lione-Strasbourg (sabato 6 febbraio, ore 19): convocati, formazioni - infobetting : Lione-Strasbourg (sabato 6 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Strasbourg

Infobetting

... ilsi trova in seconda posizione con 46 mentre in terza è posizionato il PSG con 45. La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: RC- ......ricordiamo i turni di Premier League e Ligue 1 quest'utlima con le trasferte di Lille e. ...- Lille OSC FC Metz - Montpellier HSC Stade Reims - Angers SCO Stade Rennes - FC Lorient RC- ...Secondo incontro in programma in questo sabato di Ligue 1, con il Lione di Garcia impegnato nella sfida interna contro lo Strasburgo valevole per la ventiquattresima giornata. Un guizzo dell’ex Milan ...Nizza-Saint Etienne | Puel: “Vittoria dedicata ai nostri tifosi” - Nizza-Saint Etienne | Puel: “Vittoria dedicata ai nostri tifosi” ...