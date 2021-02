Lione, presidente Aulas: «Rudi Garcia merita il rinnovo» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro del tecnico Rudi Garcia: le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro del tecnico Rudi Garcia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport. «Abbiamo discusso a lungo e ci siamo ripromessi di vederci più in là, quando sarà tempo di prendere alcune decisioni. Ci sarà anche Juninho. Ovviamente, per quello che sta facendo fino ad oggi, merita il rinnovo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jean-Micheldel, ha parlato del futuro del tecnico: le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport Jean-Micheldel, ha parlato del futuro del tecnico. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport. «Abbiamo discusso a lungo e ci siamo ripromessi di vederci più in là, quando sarà tempo di prendere alcune decisioni. Ci sarà anche Juninho. Ovviamente, per quello che sta facendo fino ad oggi,il». Leggi su Calcionews24.com

