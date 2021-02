L’Inter rischia grosso: servono 200 milioni di euro il 31 marzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Inter è in seri problemi dal punto di vista economico e ha bisogno di 200 milioni di euro entro il 31 marzo. Il club nerazzurro è concentrato sulla stagione in corso, ma a tenere banco è anche il futuro. La squadra di Antonio Conte è in corsa per vincere lo scudetto, rappresenta l’obiettivo principale considerando l’eliminazione in Champions League, la mancata qualificazione in europa League e la sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La compagine nerazzurra è sicuramente attrezzata per arrivare in testa alla classifica, ma nel corso della stagione si sono registrati passi falsi anche a sorpresa. L’Inter ha bisogno di 200 milioni Foto di Matteo Bazzi / AnsaL’Inter rischia veramente ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021)è in seri problemi dal punto di vista economico e ha bisogno di 200dientro il 31. Il club nerazzurro è concentrato sulla stagione in corso, ma a tenere banco è anche il futuro. La squadra di Antonio Conte è in corsa per vincere lo scudetto, rappresenta l’obiettivo principale considerando l’eliminazione in Champions League, la mancata qualificazione inpa League e la sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La compagine nerazzurra è sicuramente attrezzata per arrivare in testa alla classifica, ma nel corso della stagione si sono registrati passi falsi anche a sorpresa.ha bisogno di 200Foto di Matteo Bazzi / Ansaveramente ...

