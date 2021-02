L’Indonesia ha vietato l’abbigliamento religioso obbligatorio nelle scuole (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mercoledì il governo indonesiano ha emesso un decreto che vieterà l’obbligo di indossare determinati indumenti per ragioni religiose nelle scuole pubbliche, dopo che si era parlato molto di un caso in cui una studentessa di religione cristiana era stata costretta Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mercoledì il governo indonesiano ha emesso un decreto che vieterà l’obbligo di indossare determinati indumenti per ragioni religiosepubbliche, dopo che si era parlato molto di un caso in cui una studentessa di religione cristiana era stata costretta

