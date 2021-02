Limbiate | nuova scuola ferma da 5 anni | il sindaco chiama tutti a raccolta

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate nuova

Il Notiziario

Con una base d'asta di 2,34 milioni di euro sono stati messi in vendita i negozi di, ...Andrea Montanari di Filcams Cigl Brianza - i lavoratori potrebbero tornare in servizio sotto una...0396180460 FARMACIAVIA MONZA, 55 C/O CARREFOUR, 20812,(MB) Tel. 029967828 ... 039623621 FARMACIAVIA BORGHETTO, 7 - BARUCCANA, 20822, SEVESO (MB) Tel. 0362503187 FARMACIA...Il sindaco di Limbiate chiama tutti a raccolta per fare il punto sulla ... in una ex scuola professionale riqualificata, a Mombello. La nuova scuola “Anna Frank” rimane tra le priorità nell’agenda del ...SARONNO / LIMBIATE / VARESE – Stabile e tendente al basso l’incremento dei nuovi casi di positività in tutta la zona, lo dicono i dati diffusi nel tardo pomeriggio di ieri da Regione ...