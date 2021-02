Lilli Gruber riprende Salvini su presenze in Europa nel caso diventi Premier | “Non l’hanno vista mai”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante la partecipazione di Matteoad Otto e mezzo, trasmissione di La7 presentata da, c’è stato un dibattito piuttosto acceso tra i due personaggi, con il leader della Lega che ne è uscito praticamente con le ossa rotte, secondo diversi addetti ai lavori. A loro dire,avrebbe provato ad arrampicarsi sugli specchi quando si è parlato die sul ruolo avuto in questi anni dall’ex ministro dell’Interno proprio in campo europeo. Cosa ha dettosull’e sulle sueUn altro capitolo sulla loro discussione, dunque, dopo la questione trattata ieri.ha infatti fatto notare al suo ospite come, qualora voglia ...

Il perimetro mediatico è stato quello de La7. Nicola Zingaretti ospite di Otto e Mezzo di, Matteo Renzi di Piazza Pulita di Corrado Formigli . Ma è chiaro che la posta in palio politica è quella della leadership del centrosinistra. Le punizioni di Baggio Nello studio di ...Ascolti tv,al 9,5%. Palombelli sfiora il 6% Rai1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno vince in access prime time (4.986.000 spettatori, 18.2%) davanti a Canale5 con Striscia la Notizia (4.231.Il sostegno al Governo Draghi è scontato da parte di Pd e Iv, ma adesso si apre la partita per la leadership della coalizione che si opporrà al centrodestra."Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci... Chiamino Draghi così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano ...