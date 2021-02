Liga, scontro salvezza all'Alaves: battuto 1 - 0 il Valladolid (Di sabato 6 febbraio 2021) VITORIA - GASTEIZ (Spagna) - Nell'anticipo del ventiduesimo turno di Liga l'Alaves batte 1 - 0 il Valladolid al Mendizorroza grazie ad un gol di Joselu al 66'. La squadra di Vitoria supera così ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) VITORIA - GASTEIZ (Spagna) - Nell'anticipo del ventiduesimo turno dil'batte 1 - 0 ilal Mendizorroza grazie ad un gol di Joselu al 66'. La squadra di Vitoria supera così ...

sportli26181512 : #Liga, scontro salvezza all'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid: Al Mendizorroza decide un gol di Joselu al 66'. Per… - sportli26181512 : Nanu, infortunio shock in Belenenses-Porto: portato via in ambulanza. FOTO: Terribile impatto per l'esterno del Por… - Liga_1898 : RT @AzioneMantova: ???? Civismo sì o civismo no? Lo strano caso pegognaghese, che rappresenta alla perfezione la sindrome destrofoba della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga scontro Liga, scontro salvezza all'Alaves: battuto 1 - 0 il Valladolid

Alaves - Valladolid, tabellino e statistiche Liga, la classifica Joselu al 66' e l'Alaves batte il Valladolid Una gara che mette in palio punti pesanti quella di Vitoria - Gasteiz, con la squadra di ...

Liga: Alaves - Valladolid LIVE

Commenta per primo Al via la 22esima giornata della Liga , con un anticipo in questo venerdì: alle 21 scontro diretto per la salvezza, l' Alaves 18esimo (19 punti) ospita il Valladolid di Ronaldo (16esimo a 20 punti).

Liga, scontro salvezza all'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid Corriere dello Sport.it Paura in Portogallo, giocatore del Porto sviene dopo uno scontro di gioco

Nel tentativo di raggiungere il pallone, infatti, il giocatore della squadra ospite è stato praticamente travolto restando poi a terra privo di sensi. Porto, per Nanu necessario l’intervento dell’ambu ...

La Liga: la ventiduesima giornata è alle porte

La ventiduesima giornata de La Liga è ormai alle porte. Le squadre si sfideranno per incassare la vittoria e i punti, è tutto pronto.

Alaves - Valladolid, tabellino e statistiche, la classifica Joselu al 66' e l'Alaves batte il Valladolid Una gara che mette in palio punti pesanti quella di Vitoria - Gasteiz, con la squadra di ...Commenta per primo Al via la 22esima giornata della, con un anticipo in questo venerdì: alle 21diretto per la salvezza, l' Alaves 18esimo (19 punti) ospita il Valladolid di Ronaldo (16esimo a 20 punti).Nel tentativo di raggiungere il pallone, infatti, il giocatore della squadra ospite è stato praticamente travolto restando poi a terra privo di sensi. Porto, per Nanu necessario l’intervento dell’ambu ...La ventiduesima giornata de La Liga è ormai alle porte. Le squadre si sfideranno per incassare la vittoria e i punti, è tutto pronto.