Legnano | l' assalto al negozio di bibiclette | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sfondano la vetrina dele rubano 17 biciclette: è successo a, comune in provincia di Milano. Il metodo per rapinare l'esercizio commerciale "Bicimania" viene definito "Spaccata", essendo entrati spaccando, appunto, il vetro. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini per rintracciare gli autori del furto sono in corso. Guarda tutti iRapina Milano NoneTassista Rapina Milano NoneRapina Facchinetti None