Lega | Molinari | ' a sinistra vergognosi virgulti di passato di sangue e terrore'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Una parte dellafa banchetti e sui social augura un nuovo avvento delle Brigate rosse contro Matteo Salvini. Questa è il democratico confronto di chi attacca lae si professa pacifista e pluralista. E' vergognoso che aci sianodi unstorico che ha sparso". Lo afferma Riccardo, capogruppo dellaalla Camera. "Queste pagliacciate non ci spaventano -aggiunge- e anzi ci danno ancora più forza per liberare il Paese da questi soggetti pericolosi. Mi attendo una presa di posizione da tutti quei partiti che si professano pacifisti e democratici”.

Liberoquotidiano.it

RICCARDO: 'TANTI I TEMI DA TRATTARE CON DRAGHI' Riccardoha poi tenuto a precisare: "C'è una narrazione che vuole ghettizzare la, che vuole dividere tra europeisti e non ...Basti ascoltare, oltre al segretario, il capogruppo dellaalla Camera, Riccardo: 'Il nome di Draghi scombussola le carte e quindi, noi che siamo un partito responsabile, non diciamo no ...