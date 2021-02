Le notizie del giorno, arrestato presidente nel calcio italiano. Aggiornamenti su Maradona e annuncio su Messi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sta scatenando le reazioni una notizia bomba sul futuro di Leo Messi e l’annuncio è arrivato direttamente di Angel Di Maria, la prossima destinazione della Pulce dovrebbe essere proprio in Francia, come riportato ai microfoni di Canal + subito dopo il match.“Spero di prolungare con il Psg, ne stiamo parlando. Devo restare tranquillo, pensare alla mia situazione e restare a Parigi perché sono molto felice qui. Giocare con Messi? Sì, lo spero, penso che ci siano molte possibilità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Secondo quanto affermato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Melissa Satta sarebbe in questo periodo corteggiata da una persona legata al momento del pallone.“Nei giorni ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre deled estero. Sta scatenando le reazioni una notizia bomba sul futuro di Leoe l’è arrivato direttamente di Angel Di Maria, la prossima destinazione della Pulce dovrebbe essere proprio in Francia, come riportato ai microfoni di Canal + subito dopo il match.“Spero di prolungare con il Psg, ne stiamo parlando. Devo restare tranquillo, pensare alla mia situazione e restare a Parigi perché sono molto felice qui. Giocare con? Sì, lo spero, penso che ci siano molte possibilità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Secondo quanto affermato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Melissa Satta sarebbe in questo periodo corteggiata da una persona legata al momento del pallone.“Nei giorni ...

Agenzia_Ansa : Aumentano i pazienti che superano il cancro: in Italia sono 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore… - Agenzia_Ansa : 'Sono felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese'. 'Io voglio rifiatare. L'odio e il p… - Agenzia_Ansa : 'Ridare la parola agli italiani resta la via maestra. Se Draghi dirà che si andrà a votare tra due anni, noi non po… - franconemarisa : RT @Viminale: #Maltempo e #neve a #Lucca, risposta efficace del sistema di protezione civile. Dalla #prefettura, interventi di recupero amb… - giulezio2 : RT @kidstu: non si hanno più notizie di #napolitano. la sua esistenza in vita è comunque certificata dall'erogazione mensile del vitalizio… -