Le mani delle mafie sull'energia rinnovabile (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'energia si rinnova e con essa provano a rinnovarsi anche le organizzazioni criminali. L'arrivo delle risorse per la "rivoluzione sostenibile" e la crisi fanno gola alla mafia che si prepara convergere il proprio capitale sull'economia green. "Segui i soldi e troverai la mafia" diceva così il giudice Giovanni Falcone, assassinato da Cosa Nostra siciliana nella strage di Capaci. Questo era il suo metodo che sulle tracce e l'eredità del giudice Rocco Chinnici aveva portato cospicui frutti nel contrasto alla mafia. E ancora oggi il "metodo Falcone" rimane un punto di riferimento nella lotta al crimine organizzato. Nell'era della mafia 4.0 il concetto rimane identico, senza nemmeno sforzarsi troppo. Le organizzazioni criminali hanno costituito nuove modalità per stringere affari e, in modo tacito, la mimetizzazione ha fatto si che la questione mafia ...

