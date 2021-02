Le lacrime al funerale Roberta | eri la bellezza Il fidanzato brucia la cella

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Valentina Raffa Commozione all'addio della 17enne uccisa Il 19enne sotto accusa ha tentato il suicidio Ragusa. Il corteo, un lungo applauso e le campane. Ad attendere per l'ultimo saluto nella Chiesa della Santissima Annunziata a Caccamo (Palermo) il feretro bianco diSiragusa, la 17enne uccisa a Caccamo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio secondo la procura di Palermo dalPietro Morreale, 19 anni, accusato anche di occultamento di cadavere, c'era un intero paese listato a lutto, tra saracinesche abbassate e manifesti funebri. «Non esiste separazione finché esiste il ricordo» campeggiava su un lenzuolo, perché non si può dimenticare una ragazza bella come«che aveva il compito di fare crescere lanel mondo», ha detto nell'omelia l'arcivescovo di Palermo, monsignor ...

Ilsi svolge questa mattina in forma privata.Lo fa, trae rabbia, nel giorno deldella giovane vittima, trovata senza vita in fondo a un dirupo. I pantaloni abbassati, ferite al cranio, il corpo semibruciato. Per gli inquirenti,...Ragusa. Il corteo, un lungo applauso e le campane. Ad attendere per l'ultimo saluto nella Chiesa della Santissima Annunziata a Caccamo (Palermo) il feretro bianco di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa ...LORETO - Lo sguardo vispo e fiero di chi ha mille talenti ed è animato dal desiderio di assecondarli tutti. E poi i ricordi: quelli forgiati a mano per finire come souvenir nelle case ...