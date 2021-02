Le due categorie della politica: i Crosetto e gli Spadafora (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Crosetto ragionano come Socrate: so di non sapere, e ho l'umiltà di riconoscerlo. "Io ministro dell'Economia? Non sono all'altezza", ha detto Crosetto impartendo a tutti una lezione di stile, in queste ore di totoministri sfrenato dove tutti si iscrivono alla gara di bacio della pantofola. Una frase, "non sono all'altezza", che oltre a suonare ironica (Crosetto è alto due metri), andrebbe appesa alle pareti di tutti gli uffici pubblici, come la foto di Mattarella. Una visione del mondo e della vita che oggi servirebbe più che mai nei palazzi delle istituzionI. Non vogliamo santificare Crosetto: anche perché di persone come lui, che considerano la politica come un servizio e che vivono benissimo anche senza, ce ne sono parecchie, e andrebbero curate come i fiori in un ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 febbraio 2021) Iragionano come Socrate: so di non sapere, e ho l'umiltà di riconoscerlo. "Io ministro dell'Economia? Non sono all'altezza", ha dettoimpartendo a tutti una lezione di stile, in queste ore di totoministri sfrenato dove tutti si iscrivono alla gara di baciopantofola. Una frase, "non sono all'altezza", che oltre a suonare ironica (è alto due metri), andrebbe appesa alle pareti di tutti gli uffici pubblici, come la foto di Mattarella. Una visione del mondo evita che oggi servirebbe più che mai nei palazzi delle istituzionI. Non vogliamo santificare: anche perché di persone come lui, che considerano lacome un servizio e che vivono benissimo anche senza, ce ne sono parecchie, e andrebbero curate come i fiori in un ...

