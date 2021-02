Le conferenze stampa di Pescara – Reggina (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pescara – Reggina valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani sabato 6 febbraio allo stadio Adriatico alle 14.00. Entrambe le squadre lottano per la vittoria. I padroni di casa devono cercare di risalire e uscire dalla zona retrocessione, ora sono ultimi in classifica. Gli ospiti occupano invece il sedicesimo posto ma devono incassare punti per allontanarsi dalla zona rossa. Durante le conferenze stampa alla vigilia della sfida, mister Breda e mister Baroni hanno analizzato il match. Chievo-Pescara 3-1: veronesi al terzo posto in classifica Le conferenze stampa, Breda: “Reggina? Si è rinforzata” L’allenatore del Pescara Roberto Breda, è intervenuto durante la conferenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021)valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani sabato 6 febbraio allo stadio Adriatico alle 14.00. Entrambe le squadre lottano per la vittoria. I padroni di casa devono cercare di risalire e uscire dalla zona retrocessione, ora sono ultimi in classifica. Gli ospiti occupano invece il sedicesimo posto ma devono incassare punti per allontanarsi dalla zona rossa. Durante lealla vigilia della sfida, mister Breda e mister Baroni hanno analizzato il match. Chievo-3-1: veronesi al terzo posto in classifica Le, Breda: “? Si è rinforzata” L’allenatore delRoberto Breda, è intervenuto durante la conferenza ...

