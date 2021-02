Lazio | Milinkovic-Savic è il miglior giocatore del mese di gennaio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sergejè il MVP di. Al calciatore dellaverrà consegnato il trofeo domenica 7 febbraio nel pre-partita di-Cagliari allo stadio Olimpico di Roma. Per il calcolo della classifica finale, redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport) con l’utilizzo dei dati di tracking registrati da Netco Sports, sono state prese in considerazione le giornate dalla 15esima alla 20esima della Serie A TIM 2020/2021. Queste le principali caratteristiche che hanno permesso al centrocampista biancoceleste di ricevere il premio: – Con una performance di efficienza tecnica del 95% (picco del 98% nella gara di Bergamo) contribuisce alle cinque vittorie consecutive dei biancocelesti – Sa sempre cosa deve fare (K-Solution 94,5%) risultando ...

Altro riconoscimento per Sergej-Savic. Il Sergente della Lazio è stato scelto come miglior giocatore di gennaio. Il comunicato della Lega Serie A: 'Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 21...