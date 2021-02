Lana Condor star della serie Boo, Bitch, prodotta per Netflix (Di venerdì 5 febbraio 2021) L''attrice Lana Condor sarà la protagonista, e produttrice, della serie intitolata Boo, Bitch, che verrà realizzata per Netflix. Lana Condor sarà la protagonista e produttrice di Boo, Bitch, una nuova serie realizzata per Netflix. L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione della trilogia iniziata con To All The Boys I've Loved Before in cui interpreta il ruolo di Lara Jean. La nuova serie Boo, Bitch sarà composta da puntate della durata di trenta minuti e racconterà la storia di una studentessa del liceo, interpretata dall'attrice Lana Condor, che coglie l'occasione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) L''attricesarà la protagonista, e produttrice,intitolata Boo,, che verrà realizzata persarà la protagonista e produttrice di Boo,, una nuovarealizzata per. L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasionetrilogia iniziata con To All The Boys I've Loved Before in cui interpreta il ruolo di Lara Jean. La nuovaBoo,sarà composta da puntatedurata di trenta minuti e racconterà la storia di una studentessa del liceo, interpretata dall'attrice, che coglie l'occasione di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lana Condor star della serie Boo, Bitch, prodotta per Netflix - TheRedHead_blog : Lana Condor: Lara Jean e Peter sono finalmente sulla stessa lunghezza d'onda, le parole dell'attrice - bubblipopped : oOOOOO i am in SO MUCH PAIN lana condor is so PRETTY SKDJDJDJJF - stilxsmccall : comunque se volete vedere una serie breve e stra carina vi consiglio deadly class, io la sto guardando e ne sono in… - vogue_italia : Ma anche voi sorridete vero quando mettete il blush? ?? -