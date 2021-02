“L’amica geniale 3”: le prime foto dei nuovi episodi dal set di Firenze (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Amica geniale 3, il set di Firenze guarda le foto Al via le riprese della terza stagione di L’amica geniale, serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante creata da Saverio Costanzo e prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside insieme a Rai Fiction e HBO. Gli episodi, tratti da Storia di chi fugge e di chi resta, continueranno a seguire la storia di Lenù e Lila, interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Alla regia per questa nuova stagione ci sarà Daniele Luchetti. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Amica3, il set diguarda leAl via le riprese della terza stagione di, serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante creata da Saverio Costanzo e prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside insieme a Rai Fiction e HBO. Gli, tratti da Storia di chi fugge e di chi resta, continueranno a seguire la storia di Lenù e Lila, interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Alla regia per questa nuova stagione ci sarà Daniele Luchetti. ...

cidivideunmuro : Ieri in biblioteca ho preso il libro de L'amica Geniale e non vedo l'ora di leggerloo - imironicc : Irene Maiorino sei tu Lila Cerullo ne L'Amica Geniale, sei assolutissimamente solo tu Lila Cerullo. Non accetto altre attrici. - zazoomblog : L’Amica Geniale 3: Lenù si sposa. Riprese a Firenze (Palazzo Vecchio) - #L’Amica #Geniale #sposa. #Riprese - zazoomblog : L’Amica Geniale 3: Lenù si sposa. Riprese a Firenze (Palazzo Vecchio) - #L’Amica #Geniale #sposa. #Riprese… - rosaroses93 : FINITO. Non ho niente di molto intelligente da dire temo se non che è proprio tanto, tanto, tanto, MA TAAANTO belli… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amica geniale La geopolitica di Mediobanca negli anni della ricostruzione Corriere della Sera