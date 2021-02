L’allarme di De Luca: ripresa dei contagi a causa della scuola e della movida (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’allarme di De Luca sulla ripresa dei contagi nella regione Campania, lanciato in diretta su Facebook, è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni. 1500 nuovi positivi al giorno, pari al 10%, sono dati che spaventano il governatore campano, che individua, però, due cause ben precise: “La movida e la riapertura delle scuole”. L’allarme di De Luca e la riapertura delle scuole De Luca indica l’apertura delle scuole, ricordiamo, per dovere di cronaca, decisa dal Tar, una delle cause principali dell’aumento dei contagi nella regione Campania. Prima dell’inizio della sua diretta su Facebook, sul suo account erano pervenuti molti messaggi da parte di utenti che richiedevano, a gran voce, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)di Desulladeinella regione Campania, lanciato in diretta su Facebook, è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni. 1500 nuovi positivi al giorno, pari al 10%, sono dati che spaventano il governatore campano, che individua, però, due cause ben precise: “Lae la riapertura delle scuole”.di Dee la riapertura delle scuole Deindica l’apertura delle scuole, ricordiamo, per dovere di cronaca, decisa dal Tar, una delle cause principali dell’aumento deinella regione Campania. Prima dell’iniziosua diretta su Facebook, sul suo account erano pervenuti molti messaggi da parte di utenti che richiedevano, a gran voce, il ...

