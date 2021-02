La telefonata di due ore tra Grillo e Draghi, M5s cambia passo: che si sono detti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un'indiscrezione rilanciata in queste ore anche dal sito 'Today'. Annullata dunque l'ipotesi di voto sulla piattaforma Rousseau : i grillini cambiano passo. Luca De Carolis, su 'Il Fatto Quotidiano', ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un'indiscrezione rilanciata in queste ore anche dal sito 'Today'. Annullata dunque l'ipotesi di voto sulla piattaforma Rousseau : i grillinino. Luca De Carolis, su 'Il Fatto Quotidiano', ...

Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: L'orgoglio del mondo due ore a telefono con un comico. - PattiGiuliani : RT @ImolaOggi: L'orgoglio del mondo due ore a telefono con un comico. - utini19 : RT @utini19: @SHIN_Fafnhir Ok. Senza il 5S il governo non parte e dopo due ore di telefonata con Grillo non credo che lo snobbi allegrament… - StefiTango : RT @francofontana43: Draghi aveva capito che senza M5S il governo non di può fare. Perciò chiama Grillo La telefonata dura due ore... ... e… - sergimagugliani : RT @francofontana43: Draghi aveva capito che senza M5S il governo non di può fare. Perciò chiama Grillo La telefonata dura due ore... ... e… -