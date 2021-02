La svolta di Biden in Yemen: gli Usa ritirano l’appoggio all’Arabia Saudita (Di venerdì 5 febbraio 2021) “La guerra nello Yemen deve finire”. Così, durante il suo discorso al dipartimento di Stato, il presidente Joe Biden ha annunciato il ritiro del sostegno degli Usa dall’offensiva militare della coalizione guidata dall’Arabia Saudita. “Niente più armi all’Arabia Sadita” “Per sottolineare il nostro impegno, poniamo fine a tutto il sostegno americano alle operazioni offensive nello Yemen, compresa le vendite rilevanti di armi“, ha chiarito Biden. “Washington – ha aggiunto il presidente – continuerà ad aiutare e sostenere l’Arabia Saudita nella difesa della sua sovranità”. Va ricordato, che la guerra in Yemen è partita durante l’amministrazione Obama, a marzo 2015, e ha provocato oltre 100.000 morti e danni materiali incalcolabili alle ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) “La guerra nellodeve finire”. Così, durante il suo discorso al dipartimento di Stato, il presidente Joeha annunciato il ritiro del sostegno degli Usa dall’offensiva militare della coalizione guidata d. “Niente più armiSadita” “Per sottolineare il nostro impegno, poniamo fine a tutto il sostegno americano alle operazioni offensive nello, compresa le vendite rilevanti di armi“, ha chiarito. “Washington – ha aggiunto il presidente – continuerà ad aiutare e sostenere l’Arabianella difesa della sua sovranità”. Va ricordato, che la guerra inè partita durante l’amministrazione Obama, a marzo 2015, e ha provocato oltre 100.000 morti e danni materiali incalcolabili alle ...

