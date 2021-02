La surreale lettera di dimissioni di Trump contro il sindacato degli attori

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Pubblichiamo lache l’ex presidenteStati Uniti Donaldha scritto a Gabrielle Anne Carteris, attrice di Beverly Hills 90210 e presidente dello Screen Actors Guild, ilstatunitense che rappresenta oltre 160miladi cinema e televisione, per dimettersi dopo essere stato minacciato di espulsione. Signora Carteris, Le scrivo in merito alla cosiddetta audizione della Commissione Disciplinare finalizzata alla revoca della mia iscrizione al. Chi se ne frega! Anche se non ho familiarità con il suo lavoro, sono molto orgoglioso del mio lavoro in film come Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Zoolander e Wall Street – Il denaro non dorme mai; programmi televisivi tra cui Willy, il principe di Bel-Air, Saturday Night Live e, ...

Pertanto, questa lettera è per informarvi delle mie immediate dimissioni da SAG - AFTRA. Non avete fatto niente per me. Saluti, Presidente Donald J. Trump