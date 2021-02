La sostenibilità nell’universo beauty

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mondo della bellezza questa regola è ancora più sentita perché la produzione di un cosmetico nel rispetto del pianeta richiede rinunce a ingredienti ritenuti controversi, o la scelta di trasporti che limitano le emissioni di carbonio, ma anche una spiccata attenzione alla materie prime, soprattutto sotto l’aspetto della loro tracciabilità. Per non parlare dei packaging riciclabili, senza materiale superfluo come foglietti illustrativi e con meno plastica delle confezioni, esclusi i beccucci e gli erogatori che purtroppo sono ancora elementi non facilmente riciclabile. La salvaguardia del pianeta richiede un continuo adattarsi a nuovi standard e per molti brand oggi è una missione, la priorità, come nel caso di Caudalie, marchio francese fondato da Mathilde e Bertrand Thomas, che hanno fatto della tutela dell’ambiente il loro credo, puntando sempre più a una cosmesi naturale, clean e sostenibile.