La Sardegna vista con l'occhio dei satelliti

Le sonde Sentinel dell'Agenzia spaziale europea ci regalano una veduta d'eccezione della Sardegna, con uno sguardo particolare sulla natura che la caratterizza. Grazie a filtri a infrarossi, possiamo distinguere (in verde brillante) le coltivazioni – soprattutto frutteti e distese di cereali – e la fitta vegetazione, e (in arancio e marrone) il terreno nudo. Le aree più ricche di umidità sono quelle con le tinte più accese, proprio perché l'acqua viene messa in risalto dagli infrarossi. Per carpire tutti i dettagli di questa bellissima isola, seguite per intero il video dell'Esa. Non mancherete di riconoscere le vostre spiagge preferite. (Credit video e immagine: Esa)

Ancor di più oggi, in assenza di liquidità e con un futuro incerto da ogni punto di vista. Per ... tra gli altri, l'iscrizione alla Vetrina dell'Artigianato Artistico della Sardegna, la storicità dell'...

Con un'attenzione particolare a chi è più svantaggiato dal punto di vista tecnologico: ci sono ... del dato migliore in Sardegna, con una percentuale più alta della media regionale. Interessantissimo ...

Si colgono profumi e si vedono colori, caratteristici per ogni ambiente, che costituiscono una ulteriore testimonianza di una preziosa diversità ambientale. Per queste ragioni la Sardegna è un ...

Incastonata tra il Mediterraneo e il Tirreno, l'isola è uno spettacolo di natura. Eccola dall'alto grazie alle sonde dell'Agenzia spaziale europea ...

Si colgono profumi e si vedono colori, caratteristici per ogni ambiente, che costituiscono una ulteriore testimonianza di una preziosa diversità ambientale. Per queste ragioni la Sardegna è un ...

Incastonata tra il Mediterraneo e il Tirreno, l'isola è uno spettacolo di natura. Eccola dall'alto grazie alle sonde dell'Agenzia spaziale europea ...