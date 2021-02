La Russa su La7: “Draghi? Fratelli d’Italia non può andare coi post-stalinisti di LeU. Loro non hanno mai preso le distanze da Stalin” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Secondo voi è normale che Fratelli d’Italia, che ha sempre detto coerentemente ‘mai più un governo tecnico e mai col Pd’, adesso vada mal accompagnato al Parlamento col Pd e coi post-Stalinisti di Liberi e Uguali? Sì, sono post-Stalinisti, che c’è di strano? Cosa ho detto di male? I comunisti erano Stalinisti. Voglio vedere quando hanno preso le distanze da Stalin. Fatemelo vedere”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, ribadisce la linea meloniana dell’astensione dal voto di fiducia al governo Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Secondo voi è normale che, che ha sempre detto coerentemente ‘mai più un governo tecnico e mai col Pd’, adesso vada mal accompagnato al Parlamento col Pd e coidi Liberi e Uguali? Sì, sono, che c’è di strano? Cosa ho detto di male? I comunisti erano. Voglio vedere quandoleda. Fatemelo vedere”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il senatore di, Ignazio La, ribadisce la linea meloniana dell’astensione dal voto di fiducia al governo. L'articolo proviene da Il Fatto ...

