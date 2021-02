La rivoluzione di Sarah Thomas | prima donna ad arbitrare al Super Bowl – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sarà unnuovo, ma non solo per il Covid o per la sfida tra Tom Brady e Patrick Mahomes. La 55esima edizione, infatti, avrà per lavolta nella storia della finale unanella crew di arbitri guidati da Carl Cheffers e designati per la partita di Tampa Bay. Per, 46 anni, originaria del Mississippi, dove vive con il marito e i suoi tre figli, non è lavolta in una partita ufficiale. Dopo un passato di tutto rispetto come cestita all’Università di Mobile, in Alabama, dove giocò tre anni con una borsa di studio,ha iniziato adnel 1996, dirigendo lapartita universitaria tre anni più tardi.will make history ...