La Pink Bari si affida e Jennifer Cramer per risalire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Serve subito una scossa se lavuole evitare la retrocessione. Dopo appena 3 punti in 12 partite, le biancorosse hanno bisogno di cambiare marcia. Per questo motivo è stata chiamata in causa una fuoriclasse, con un curriculum di tutto rispetto: si tratta di, centrocampista ex Turbine Potsdam. Chi è? Centrocampista tedesca, classe 1993,è il nuovo acquisto della. Dopo diversi anni trascorsi al Turbine Potsdam, la calciatrice era attualmente svincolata e ha deciso di ripartire proprio dall’Italia. Dopo aver trionfato nel campionato europeo U-17 nel 2009 e successivamente nel campionato europeo U-19 nel 2011, ha raggiunto il culmine nel 2013. In ...