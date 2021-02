La pandemia nel 2020 ci è costata 5 mila euro a testa Italia uno dei Paesi che meno ha speso in sostegni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – Nellaall’no in media 5.420, di cui 2.371di Pil pro capite inferiore e ben 3.049di incremento di debito. E’ quello che emerge dallo studio “Il debito pubblicono e il Covid-19”, realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. La ricerca misura l’impatto dell’emergenza coronavirus sull’economiana mettendola a confronto con quella deidel G20. Crollo del Pil reale neldel -9,2% (il peggiore dopo Argentina e Regno Unito) Nell’analisi condotta sulla base dei dati aggiornati del Fondo monetario internazionale, emerge come il crollo del Pil reale per ...