La nuova sovranità sarà globale o nazionale? Rispondono Amendola e Volpi

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Lungi dall’essere destinata all’estinzione, lapuò uscire rafforzata ed esaltata dalla sua crisi d’identità, nel momento in cui assorbe e si fa carico di un più vasto sistema di valori e di responsabilità nei confronti dell’Umanità”. Si conclude così l’estratto pubblicato da Formiche.net del libro di Leonardo Bellodi “La. Un saggio” (Giappichelli editore). Il volume è stato presentato ieri nel corso di un appuntamento dei webinar del ciclo “Appunti per l’interesse” organizzato da Luiss Business School in collaborazione con l’Associazione Davide De Luca – Una vita per l’intelligence. A introdurre i lavori Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, e Gianni Letta, presidente onorario dell’Associazione Davide De Luca – Una vita per l’intelligence. Secondo Bellodi ...