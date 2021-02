La nuova Champions League al via nel 2024? Ecco il nuovo format della manifestazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo format della Champions League. La competizione calcistica dovrebbe cambiare veste dal 2024. La Champions League dovrebbe cambiare formato a partire dal 2021. Come già accennato nei mesi precedenti, le principali leghe europee dovranno dire la loro sul nuovo formato. Secondo il “Guardian”, la nuoca Champions dovrebbe contrastare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul. La competizione calcistica dovrebbe cambiare veste dal. Ladovrebbe cambiareo a partire dal 2021. Come già accennato nei mesi precedenti, le principali leghe europee dovranno dire la loro sulo. Secondo il “Guardian”, la nuocadovrebbe contrastare L'articolo NewNotizie.it.

