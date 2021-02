La musica cristiana esce dall’anonimato Ecco il primo talent | casting online | giunte migliaia di mail

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Cantano per vocazione nel silenzio generale del circuito dei media italiani, eppure, sono un esercito riconosciuto e apprezzato soprattutto all’estero e, adesso, vogliono usciree cavalcare la scena nazionale per portare in giro un messaggio d’amore universale. Laha qualcosa da dire e ha messo in piedi il suoe contest. Da un’idea di Nazireo, esponente pluripremiato dellagospel contemporanea internazionale, nasce Ho scelto te! L’edizione pilota di un concorso che ha degli obiettivi di espansione in America Latina e la formazione di un gruppo di dodici ragazzi per la realizzazione di una compilation di brani inediti e un mini tour di tre tappe che toccheranno l’Italia da Nord a Sud. Un grande successo sono stati i ...