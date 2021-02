La moglie lo caccia di casa per il Covid e lui la uccide infierendo sul cadavere | arrestato

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 66enne Hussein Egal ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio della, uccisa in modo brutale per una motivazione a dir poco assurda A distanza di quasi un anno è stata fatta giustizia Maryam Ismail, una donna di 57 anni uccisa brutalmente dal marito, il 66enne Hussein Egal, lo scorso aprile 2020 in pieno lockdown. Entrambi domiciliati a Londra, Egal era un autista di autobus mentre la vittima lavorava come collaboratrice scolastica.Lascia senza parole il motivo dell’efferato omicidio: secondo quanto riportato durante la sentenza che si è svolta mercoledì, Egal avrebbe ucciso e infierito suldella donna solo perché quest’ultima gli aveva chiesto di andarsene dain quanto contagiato dal. Ha infierito suldella vittima con diversi oggetti “Un ...

