La miopia endemica della politica italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La cosa che fa specie degli interventi politici su Draghi è che sono fatti con lo sguardo alla convenienza immediata del partito del commentatore osua come singolo. Laè una malattia. Di tanto in tanto le grandi crisi storiche producono delle generazioni, o delle personalità lungimiranti, ma per lo più l’ideologia imperante e trasversale è il perseguimento del proprio “particulare”. La designazione di Draghi non sarebbe stata la prima scelta del presidenteRepubblica Sergio Mattarella. In prima battuta ha provato a trovare un percorso di continuità, ma dopo le consultazioni portate avanti dal presidenteCamera nel suo incarico esplorativo, è apparso chiaro che i margini per un nuovo incarico ...